РИАМО - 18 сен. Член Народного совета Сирийской Арабской Республики, руководитель сирийской части группы «Дружба» между Народным советом и Госдумой РФ Басем Судан высоко оценил организацию видеонаблюдения за ходом голосования на выборах в России, передает корреспондент РИАМО.

Судан посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021», который работает в Одинцове.

«Это действительно для меня первый опыт участия в избирательном процессе, и от посещения этого центра у меня остались очень положительные впечатления. В первую очередь благодаря тому, как четко все организовано. Это указывает на огромный объем работы, проведенный по линии ЦИК. Кроме того, размещение камер на всех избирательных участках способствует успешному проведению выборов», - сказал Судан.

Выборы в России проходят в течение трех дней, по 19 сентября включительно. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы, в 7 муниципалитетах также проходят выборы в органы местного самоуправления.