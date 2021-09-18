РИАМО - 18 сен. Международный наблюдатель из Сирийской Арабской Республики, член Народного совета Сирийской Арабской Республики, руководитель Сирийской части группы «Дружба» между Народным советом и Государственной думой Басем Судан отметил, что не встречал практику видеонаблюдения у стран-критиков российского избирательного процесса, передает корреспондент РИАМО.

«Это действительно для меня первый опыт участия в избирательном процессе и от посещения этого центра у меня остались очень положительные впечатления. В первую очередь благодаря тому, как четко все организованно, это указывает на огромный объем работы, проведенный по линии ЦИК. Кроме того, размещение камер на всех избирательных участках способствует успешному проведению выборов», - сказал Судан.

Иностранный политик заметил, что не видел такой практики в других странах.

Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье «Выборы 2021» работает в Одинцовском округе.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в нескольких округах региона выбирают муниципальных депутатов. Проголосовать на выборах можно по 19 сентября, в этом году они проходят 3 дня.