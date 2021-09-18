РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Жители подмосковного Красногорска могут получить скидки от предпринимателей-партнеров проекта «Сделано в Красногорске» на избирательных участках в субботу, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Скидки от партнеров проекта «Сделано в Красногорске» разыграют на избирательных участках. Выбрать свою скидку можно будет в формате лотереи на 10 УИК. Всего разыграют 4 тыс. билетов.

Среди лотов: скидка 15% на первые 3 месяца от детского репетиторского центра «Клевер»; скидка 15% от творческого пространства для детей и взрослых «Белый кит»; 10% - на один вид занятий от центра психологии, логопедии и нейрокоррекции «Лея»; 10% - на кадастровые услуги от геодезической компании «Аршин»; 15% - на все меню от компании «Фермер кейтеринг»; 15% - от компании «Драйвер» на работы по шиномонтажу и ремонту автомобиля. А центр иностранных языков «Сфера» и лицензированный центр для малышей «Какаду» подарят 1 тыс. рублей при покупке первого абонемента.

Акция проходит на избирательных участках в школах №№3, 8, 10, 11, 15, гимназиях №№2, 5, 6, 7, лицее №4.

Розыгрыш будет длиться, пока не закончатся лотерейные билеты.