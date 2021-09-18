РИАМО - 18 сен. Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич приняла участие в голосовании в Одинцовском округе.

«У нас уже вчера, в рабочий день - пятницу, на некоторых участках в 10 утра были очереди, которые мы могли видеть через видеонаблюдение из Центра общественного мониторинга в Одинцове. Такая активность очень радует», - сказала Юденич.

Она отметила, что в Одинцовском округе голосование проходит без замечаний. Юденич подчеркнула, что для текущего волеизъявления важны не только легитимность, но и соблюдение санитарной безопасности.

На избирательных участках соблюдаются все меры Covid-безопасности: сделана специальная разметка для социальной дистанции, на входе избирателям дезинфицируют руки, измеряют температуру и выдают маски. Члены УИК обязательно находятся в масках, защитных костюмах и перчатках.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в нескольких округах региона выбирают муниципальных депутатов. Проголосовать на выборах можно по 19 сентября, в этом году они проходят 3 дня.