РИАМО - 18 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн и назвал этот способ голосования очень удобным, сообщает РИА Новости.
«Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», - сказал Песков.
В первый день выборов онлайн проголосовали президент страны Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.
С 17 по 19 сентября в России выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на избирательном участке в городском округе Истра.
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