РИАМО - 18 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн и назвал этот способ голосования очень удобным, сообщает РИА Новости.

«Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», - сказал Песков.

В первый день выборов онлайн проголосовали президент страны Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

С 17 по 19 сентября в России выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на избирательном участке в городском округе Истра.