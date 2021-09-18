РИАМО - 18 сен. За минувшие сутки в столице после коронавируса выздоровели еще 1280 человек, с начала пандемии вылечились 1 472 259 пациентов, сообщает столичный оперштаб.
За сутки в городе выявлено 2746 новых случаев заболевания, госпитализированы 627 человек. На ИВЛ находятся 268 Covid-пациентов.
Также в столице за сутки скончался 51 пациент с пневмонией и коронавирусом. С начала пандемии умерли 28 298 человек.
Всего в мегаполисе зафиксировано 1 599 404 случая заболевания.
Москвичам напомнили о важности вакцинации от Covid-19. Сделать прививку от инфекции можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
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