РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Почетный гражданин Красногорска, руководитель Российского госархива кинофотодокументов Наталия Калантарова вместе с супругом и домашним питомцем проголосовала в субботу в Опалиховской школе подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Я ни одни выборы не пропустила. Нас так воспитали, что каждый человек должен высказать свою позицию. Я голосовала за тех людей, кого считаю достойными, чьи программы я изучила и даже некоторым удалось сделать наказ избирателя», - подчеркнула Калантарова.

В субботу проходит второй день выборов. Подмосковье выбирает депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

Узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ.