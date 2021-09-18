РИАМО - 18 сен. За минувшие сутки в столице выявили 2746 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 599 494 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

В РФ за минувшие сутки подтвердили 20 329 новых случаев коронавируса, зафиксировано 799 летальных исходов, полностью выздоровели 16 247 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 7 254 754 случая заболевания, скончались 197 425 Covid-пациентов, выздоровели 6 485 264 человека.

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