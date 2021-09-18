РИАМО - 18 сен. Международный наблюдатель из Республики Узбекистан, сенатор парламента республики Борий Алиханов высоко оценил уровень подготовки и проведения выборов в Российской Федерации, передает корреспондент РИАМО.

В субботу делегация из иностранных государств ознакомилась с работой центра общественного наблюдения за выборами в Московской области.

Он уточнил, что второй день находится в России в качестве наблюдателя.

«Вчера мы были на брифинге с нашими коллегами из Российской Федерации, и очень впечатляет подготовка и проведение выборов», - сказал Алиханов.

Он считает, что с помощью общественного штаба наблюдения за выборами в Подмосковье можно можно дать объективную оценку выборам.

В Подмосковье проходят выборы депутатов в Госдуму, Мособлдуму, в некоторых округах выбирают муниципальных депутатов.

Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье «Выборы 2021» работает в Одинцовском округе.