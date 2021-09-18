РИАМО - 18 сен. В Москве по итогам первого дня голосования на выборах аннулировано 8 урн с бюллетенями, речь идет о переносных ящиках, сообщает «Интерфакс».

Как отметил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампред Общественной палаты города Алексей Венедиктов, все урны были переносными ящиками. Их использовали для голосования на дому.

Аннулирований стационарных ящиков или сбоев электронного голосования нет.

Руководитель штаба подчеркнул, что в результате инцидента с переносными урнами аннулированы голоса 243 человек.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Еще в нескольких районах проходят выборы депутатов городского парламента, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.