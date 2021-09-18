РИАМО - 18 сен. В Одинцовском городском округе стартовал второй день голосования на выборах депутатов в Московскую областную и Государственную думы. Ровно в 8:00 открылись все УИКи на территории муниципалитета – их насчитывается 171, сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам первого дня голосования явка в муниципалитете составила 12,29%. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поблагодарил всех, кто нашел время в пятничном рабочем графике, чтобы проголосовать, и напомнил, что эти выборы – трехдневные. То есть у жителей округа есть еще 2 дня, чтобы присоединиться к голосованию на своих избирательных участках.

«Благодарю всех наших жителей, кто уже пришел на участок, чтобы отдать свой голос на выборах в Мособлдуму и Госдуму. В минувшую пятницу многие наши жители посещали свои избирательные участки перед работой или сразу после нее. К их приему у нас было все готово: работали комиссии, дежурили наблюдатели, на участках соблюдались меры санитарной безопасности», – отметил Андрей Иванов.

Он уточнил, что впереди – еще 2 дня выборов. Это суббота и воскресенье, участки будут работать в традиционном графике – с 8:00 до 20:00.

«Я приглашаю, можно даже сказать, что призываю жителей нашего большого Одинцовского округа прийти и проголосовать. Выразить свою гражданскую позицию, поддержать кандидата, которому вы доверяете – это очень важно. Это будущее нашего округа, нашего Подмосковья и всей страны», – добавил Андрей Иванов.

Приходить на избирательные участки нужно с паспортом. Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом. Все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток, одноразовых ручек. Подсчет голосов будет произведен после закрытия всех УИКов в заключительный день голосования – 19 сентября.