РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Глава Подольска Николай Пестов назвал четыре основных приоритета в работе на ближайшее будущее, это экономическое развитие, повышение качества медпомощи и образования, благоустройство, сообщила пресс-служба администрация округа.

Пестов уточнил, что нужно привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места. Без роста налогов не на что будет реализовывать программы по любой отрасли. Каждое рабочее место на территории – это плюс для бюджета. Новые производства не должны загрязнять окружающую среду. За старыми также будут следить, чтобы они вовремя модернизировали очистные сооружения и не отравляли экологию.

Пестов отметил, что также нужно стремиться преодолеть отставание в развитии транспортной инфраструктуры. Он привел в пример территорию вокруг компании Wildberries. Дорога там региональная и требует расширения. Инвестор будет участвовать в разработке реализации проекта. Именно так был возведен Южный обход Подольска. Прошло пять лет, и без него уже невозможно представить дорожную инфраструктуру округа, как и без движения скоростных комфортных поездов по МЦД-2.

Он добавил, что в округе много талантливых врачей, но их по-прежнему не хватает, поэтому этих специалистов будут привлекать и дальше. Для них существуют меры поддержки: целевое обучение, стимулирующие выплаты, жилье.

Ввод в режим функционирования новых поликлиник на улицах Ленинградская и Ульяновых поможет разгрузить первую поликлинику на улице Кирова. Детское здравоохранение получит современные условия для лечебной и профилактической деятельности.

К новым школам в Кутузове и Кузнечиках в текущем году добавят пристройку к 13-й школе, новостройку на Флотском проезде. Завершат реконструкцию климовской 5-й школы и второго здания лицея Климовска. Далее – школы на улице Победы в Климовске, в Межшоссейном районе Подольска.

Пристройки к 29-й, 11-й школам, к лицею №5 и гимназии №4 будут проектировать и строить в ближайшие 4 года.

В направлении благоустройства Пестов выделил парк имени Виктора Талалихина, парк «Дубрава» в Климовске, где уже ведутся работы по созданию новых зон и уголков для жителей разных возрастов. Также он напомнил о планах по обустройству второй очереди бульвара Юности, дубровицкого леса, парка «Дубки», веломаршрута, который частично пройдет вдоль Пахры.

Подольск заявился к участию в программе по реабилитации реки Пахры, как и муниципалитеты-соседи. Эти планы поддерживают губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Пахра связывает несколько муниципальных образований, в том числе городские округа Ленинский, Домодедово, Подольск.