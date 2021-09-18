РИАМО - 18 сен. В столице между участниками дистанционного электронного голосования, которые сделали свой выбор 17 сентября до 20:00, разыграли 10 квартир, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Розыгрыш проводится в рамках программы «Миллион призов».

В розыгрыше поучаствовали 1 119 285 человек – 55% от всех, кто зарегистрировался на онлайн-голосование. Разыграли 150 тыс. призов: 10 однокомнатных квартир, 50 автомобилей, а также по 10, 25, 50 или 100 тыс. призовых баллов (1 балл равен 1 рублю). Баллы можно потратить на благотворительность, посещение кафе и ресторанов, покупку вещей, мебели, продуктов или лекарств.

Активировать свой код победители могут на сайте программы до 30 сентября.

Всего заявки на дистанционное электронное голосование подали 2,15 млн горожан.

С 17 по 19 сентября горожане выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.