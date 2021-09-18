РИАМО - 18 сен. В Московской области идет активная работа с молодежной избирательной комиссией, в регионе накоплен хороший опыт по данному вопросу, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы с молодежью очень активно работаем. Кстати говоря, в Московской области очень хороший опыт работы в молодежных избирательных комиссиях. Во многом именно отсюда пошла эта инициатива», - сказала Памфилова.

Ранее она подчеркнула, что в России создана максимально прозрачная избирательная система.

Проголосовать на выборах можно по 19 сентября, в этом году они проходят 3 дня. В Подмосковье выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Еще в нескольких округах региона выбирают муниципальных депутатов.

Явка на выборах в Московской области за 17 сентября составила более 12%.

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