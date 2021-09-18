РИАМО - 18 сен. Онлайн-сервисом столичного Главархива «Моя семья» почти за год воспользовались жители 50 стран, чаще всего информацию о родственниках ищут немцы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Почти год назад мы открыли онлайн-сервис «Моя семья». Как оказалось, он стал востребованным не только среди россиян, но и среди граждан других государств. К настоящему моменту онлайн-сервис уже посетили представители 50 стран, больше всего запросов было среди жителей Германии», - сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, по полученным с помощью сервиса данным интересно отследить, где сейчас проживают русскоязычные люди или потомки тех, кто жил в Москве и Московской губернии.

Ракова добавила, что на сегодняшний день в сервисе доступно около 5,5 млн страниц метрических книг, ревизских сказок и исповедных ведомостей. Ежемесячно их число растет.

«Это дает еще больше возможностей узнать о жизни предков совершенно из любой точки земного шара», - уточнила вице-мэр.

Онлайн-сервис «Моя семья» появился в Москве в конце 2020 года и сразу стал популярен у пользователей Сети. В новогодние праздники им воспользовались свыше 100 тыс. человек.

Число посетителей сервиса составляет более 1,5 млн человек. Порядка 10% пользователей азодят на сервис их других стран. Например, из Швеции, Китая, Великобритании, Австралии, Ирландии, Бельгии, Японии и так далее.

В сервисе собраны метрические книги свыше 1,4 тыс. храмов столицы и Московской губернии. По ним можно узнать о рождении, браке и смерти людей с 1772 до 1917 года.