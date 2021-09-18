РИАМО - 18 сен. Избирательная система России максимально прозрачна, в ней любое незаконное событие сразу видно, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Ту систему, которую мы создали, запустили, она настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, становится явным, то есть все тайное становится явным», - сказал Памфилова.

Ранее Памфилова проголосовала на выборах, она опустила заполненный бюллетень на избирательном участке в городском округе Истра Подмосковья.

Глава ЦИК также подчеркнула, что в текущем году нагрузка на избирательные участки выросла не менее чем в 2 раза.

Выборы в стране в этом году проходят в течение трех дней, проголосовать можно по 19 сентября. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Также проходят выборы в муниципальных депутатов проходят в 7 округах региона.

Всего в Подмосковье организована работа свыше 4 тыс. избирательных участков. Они будут работать в субботу до 20:00. Также участки откроются в 08:00 19 сентября.

В Одинцовском округе Московской области организована работа центра мониторинга и общественного наблюдения за выборами. Зарубежные делегации ознакомилась с работой центра, они посетили его 17 и 18 сентября.

Кроме того, в регионе для работы на выборах зарегистрировались свыше 21 тыс. наблюдателей.