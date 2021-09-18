РИАМО - 18 сен. В доме 4, корп. 1, по улице Новоостаповской в столице случился пожар, в ходе тушения огня из здания было выведено порядка 10 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Известно, что в 7-этажном жилом доме горели межэтажные перекрытия между 3 и 7 этажами на общей площади около 100 кв. м.

В 09:24 загорание было локализовано, а в 09:32 полностью ликвидировано.

Информации о пострадавших не поступало.

Как уточняет пресс-служба столичного Дептранса, из-за происшествия перекрывали движение транспорта по улице Новоостаповской.