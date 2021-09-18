РИАМО - 18 сен. Группа наблюдателей из Ирана, Казахстана, Индии и других стран ознакомилась с работой центра общественного наблюдения за выборами в Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В центр прибыла делегация иностранных наблюдателей из 17 стран.

Сотрудники центра показали и рассказали, как работает система видеонаблюдения за избирательными участками в регионе.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в ряде округов проходят выборы в органы местного самоуправления.

По данным за первый день голосования в Московской области явка составила свыше 12%, проголосовали 900 тыс. жителей.