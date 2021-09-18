РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 сен. В 8:00 в Королеве во второй день голосования открылись все участки, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Свой голос жители города могут отдать 18 и 19 сентября.

По информации из территориальной избирательной комиссии, явка в первый день голосования составила 7,47% от общего числа избирателей.

Все участки во второй день голосования открылись в 8:00, они работают в штатном режиме. На участках обеспечены меры безопасности и работают наблюдатели от партий и общественных организаций.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.