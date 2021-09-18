РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. Явка избирателей к концу первого дня выборов в Щелкове достигла порядка 30 тыс. человек, сообщается в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».



Голосование продлится по 19 сентября, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Найти номер и адрес своего избирательного участка можно с помощью картографического сервиса ЦИК России «ТИК и УИК на карте России» map.rostelecom-cc.ru, в личном кабинете на портале Госуслуг, в разделе «Мои выборы».

Кроме того, можно позвонить по бесплатному номеру: 8 (800) 200-00-20.

Выборы проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.