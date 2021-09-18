РИАМО - 18 сен. По данным за первый день голосования, явка на выборах в Подмосковье составила свыше 12%, проголосовали 900 тыс. человек, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Первый день для нас стал приятным, хорошим, потому что все участки были открыты вовремя, видеонаблюдение работало в полную силу, в полную смену», - сказал Березкин.

Он уточнил, что официальных жалоб в ЦИК на действия комиссий не поступало. В Мособлизбирком поступило три жалобы - две находятся на рассмотрении, одна уже решена.

«Около 200 обращений (поступило - ред.) на горячую линию Мособлизбиркома», - добавил Березкин.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Московской области выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципалитетах.

Выборы‑2021: как прошел первый день голосования в Москве и Подмосковье>>