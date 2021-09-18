РИАМО - 18 сен. Председатель ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на избирательном участке в селе Павловская Слобода в городском округе Истра, передает корреспондент РИАМО.

«Я здесь живу уже не первый год, прописана здесь. <...> Поэтому я и голосую здесь, это мой родной участок», - сказала Памфилова.

Она напомнила, что в Подмосковье пока нет электронного голосования. Но как только эта система будет доделана на уровне ЦИК, тогда и в Московской области может появиться возможность голосовать онлайн.

«Я надеюсь может следующие выборы можно будет проголосовать электронно, я попробую», - добавила глава ЦИК.

Она отметила, что, несмотря на все нововведения, традиционные избирательные участки также будут совершенствоваться, чтобы быть удобнее как для работников, так и для избирателей. В этом году нагрузка на избирательные участки увеличилась не менее чем в 2 раза.

Памфилова поблагодарила членов участковых комиссий за ответственный подход своей работе.

«Мы предпринимали и предпринимаем усилия, чтобы выборы прошли достойно в нашей замечательной России», - заключила глава ЦИК.

Выборы проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.

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