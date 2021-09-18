РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Популярные исполнители Юлия Савичева, Назима, Олег Терновой, а также группы «Город 312» и «Фрукты» выступят на праздновании Дня города в Балашихе в субботу, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Концерты пройдут на площади перед Ледовым дворцом и у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный.

С самого утра в Балашихе работает около 20 площадок. В парке «Солнечная» с 10:00 проходят бесплатные мастер-классы по йоге, табате, интервальным тренировкам. С 14:00 начнется мастер-класс по академическому рисунку. Музыкантов приглашают к 16:00 петь бардовские песни, а поэтов к 17:00 - читать стихи на «Открытом микрофоне».

С 11:00 в арт-квартале «Фабрика 1830» пройдет выставка балашихинских художников, ярмарка мастериц, химическое и тесла-шоу, концерт группы Acoustic Brothers, дискотека от лучших диджеев и файер-шоу.

Кроме того, состоятся открытия новой ледовой арены у парка «Пехорка» и благоустроенной зоны с памп-треком и лыжероллерной трассой в Пестовском парке.

100 беспилотников взлетят над площадью у Ледового дворца «Арена «Балашиха» около 21:00 на 15-минутном шоу дронов.

Площадь на Парковой улице с 19:00 на весь вечер станет концертной площадкой. Хедлайнеры праздника - певица Юлия Савичева, победитель шоу «Песни» Олег Терновой и группа «Фрукты».

У здания администрации в микрорайоне Железнодорожный концерт начнется с 20:30. Здесь выступит финалистка первого сезона шоу «Песни» Назима, а с 21:20 свои хиты исполнит группа «Город 312».

Завершится День города в 22:00 праздничным салютом.