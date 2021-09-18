РИАМО - 18 сен. Рабочие завершили благоустройство сквера, который расположен между улицами Белореченская и Верхние Поля в 12-м микрорайоне Марьино в столице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках работ были обновлены дорожки и тропинки, появились веломаршруты, садовые диваны и качели. Также установили детскую площадку с горками, канатными комплексами и качелями, спортплощадку с турниками.

На входе в сквер гостей встречает оригинальная композиция, созданная из деревянных арок, а в центре обновленной территории - цветник из хвойных деревьев, кустарников и многолетних растений, между которыми создали тропинки. Всего в сквере было высажено около 500 кустарников.

Кроме того, для комфортных прогулок в темное время суток на обновленной территории установили порядка 100 новых фонарей.