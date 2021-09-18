РИАМО - 18 сен. В первый день выборов с учетом дистанционного голосования явка на выборах в столице составила около 23%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Явка на первый день с учетом ночного онлайн-голосования: бумажными бюллетенями – 6,98%, электронными бюллетенями – 16%. Суммируя их, мы получаем информацию о том, что явка сейчас по Москве – около 23%», - сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, зампред Общественной палаты города Алексей Венедиктов.

За первый день голосования в столице группа разбора рассмотрела свыше 30 обращений наблюдателей. В результате данной работы были аннулированы несколько урн с бюллетенями.

Также за 17 сентября обработано 450 обращений, которые наблюдатели отправили в штаб через приложение «Мобильный наблюдатель».

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Еще в нескольких районах проходят выборы депутатов городского парламента, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.