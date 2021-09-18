РИАМО - 18 сен. В центре Москвы, на Тверском бульваре и в его окрестностях, можно увидеть сразу несколько садов «Цветочного джема», среди которых «Сад хороших новостей», «Городские оранжереи», «Геометрия природы» и «Цветущая архитектура». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для горожан создали целый прогулочный маршрут, который просуществует до 1 октября.

В частности, «Сад хороших новостей» появился рядом со зданием ТАСС. Сад украшен композициями из растений: хост, молиний, кленов гиннала, винограда и прочего.

Рядом, через дорогу можно будет прогулять по другому саду – «Городским оранжереям». Они украшены кустарниками и яркими цветущими растениями. Рядом с гуляющими — яблони, девичий виноград, голубика, земляника, а также цветы — рудбекии, агастахе, эхинацеи.

Дальше москвичи смогут погулять в саду «Цветущая архитектура». Сад идейно отсылает к силуэтам современных городских зданий. Его оформляли гортензиями, розами, эхинацеями и другими прекрасными растениями.

По задумке авторов, такая композиция транслирует образ идеального города.

Последний по пути — сад «Геометрия природы», разместившийся в Новопушкинском сквере. Он составлен из объемных растений, по форме напоминающих шары и пирамиды.