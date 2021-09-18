РИАМО - 18 сен. Все участки для голосования в городском округе Котельники обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, сообщает пресс-служба администрации округа.

В целях уменьшения скопления большого количества людей на избирательных участках, голосование в этом году проходит в течение 3 дней.

Все участки обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.

На входе в избирательный участок можно взять чистую маску, перчатки и персональную ручку для заполнения бюллетени.

Узнать номер своего участка можно на сайте cikrf.ru.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 округах.

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