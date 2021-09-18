РИАМО - 18 сен. На выборах в Подмосковье соблюдены все меры коронавирусной безопасности, на избирательных участках есть средства индивидуальной защиты, сообщила главврач «Балашихинского родильного дома Саввино» Наталья Алимова.

«Все на избирательных участках сидят в масках, всем избирателям доступны средства индивидуальной защиты, они представлены в виде санитайзеров, в виде масок - это сейчас очень важно и актуально», - сказала Алимова.

Она отметила, что голосование проходит достаточно спокойно, все идет в правовых рамках.

Также Алимова добавила, что наблюдается достаточно высокая активность избирателей, что очень важно.

«Еще утро, а на участках много людей, несмотря на то, что сегодня выходной день», - уточнила главврач.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 округах.

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