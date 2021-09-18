РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В городском округе Люберцы начался второй день голосования по выборам депутатов Государственной думы и Московской областной думы, первый прошел без нарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Начался второй день голосования по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы. В 8:00 в городском округе Люберцы открылся 171 избирательный участок. Первый день голосования прошел без нарушений. Люберчане проявили свою гражданскую активность, пришли голосовать», - сказал председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

Он подчеркнул, что все избирательные участки обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками, термометрами. В помещениях проводится санитарная обработка, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

«На участках за ходом выборов следят наблюдатели от кандидатов, партий, представители Общественной палаты. Для мониторинга хода голосования на участках и в Территориальной избирательной комиссии установлены 344 видеокамеры», - пояснил Новиков.

По его словам, впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

«У наших жителей еще есть два дня, чтобы подумать и отдать свой голос за достойных кандидатов. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму», - добавил Новиков.