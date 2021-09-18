РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В Подольске во второй день голосования в 8:00 открылись избирательные участки, они будут открыты до 20:00, сообщила администрация округа.

В течение 3 дней — 17, 18, 19 сентября — жители муниципалитета принимают участие в голосовании по выбору депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. Федеральный и региональный парламенты избираются на 5 лет.

Найти номер и адрес своего избирательного участка можно с помощью картографического сервиса ЦИК России «ТИК и УИК на карте России» (map.rostelecom-cc.ru); в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Мои выборы»; по бесплатному номеру телефона – 8 (800) 200-00-20.