РИАМО - 18 сен. Рабочие закончили монтаж подвесного 3D-потолка, который напоминает Млечный Путь, на станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Потолок собрали из круглых элементов диаметром 25 см, выполненных из анодированного шлифованного алюминия. После того как подключат освещение, он будет напоминать Млечный Путь», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Потолок собрали из 11,6 тыс. алюминиевых элементов. Их спроектировали и расположили с помощью программ трехмерного моделирования.

На такой необычный дизайн архитекторов вдохновило старое название станции метро — «Калужская», так как в Калуге жил и работал известный ученый, основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский.

Москвичи посчитали, что две станции городской подземки с одинаковым названием приведут к путанице, поэтому станцию Большого кольца решили переименовать в «Воронцовскую». Название ей дали в честь ближайшего парка. А дизайн новой станции стал отсылкой к соседней Калужско-Рижской ветке метрополитена.

О пересадке на «оранжевую» линию подземки на «Воронцовской» также напомнит кассовый блок, который отделали оранжевым агломератом. Данный материал впервые используют в строительстве метро. Этот искусственный камень имеет высокую износоустойчивостью, а также благодаря отсутствию пустот можно задать любой цвет при его изготовлении.

Подвесной потолок в вестибюле станции «Воронцовская» сделают из треугольных алюминиевых сотовых панелей, между ними установят профили с освещением.

Станция БКЛ «Воронцовская» расположена на глубине порядка 27 м. У нее будет 2 вестибюля, а также пересадка на «оранжевую» ветку.

На сегодняшний день на объекте готовы эскалаторы, идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерного оборудования.