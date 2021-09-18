РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Глава Балашихи Сергей Юров в субботу поздравил жителей городского округа с Днем города, он рассказал о достигнутых успехах и призвал совместными усилиями делать город еще красивее и комфортнее.

«Дорогие балашихинцы! Мы соседствуем со столицей нашей Родины - динамичной Москвой, но не теряем уюта Подмосковья. Наши леса и парки позволяют отдохнуть от городской суеты и вдохновиться на новые свершения. Мы гордимся, что на нашей земле расположены прославленные воинские подразделения, гордимся достижениями наших предприятий, успехами школьников, учителей, врачей, строителей, предпринимателей, спортсменов, артистов. Мы с вами - большая команда, которая ежедневно делает все для роста и развития любимого города, раскрытия потенциала каждого жителя», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в городе строятся школы и детские сады, поликлиники, объекты спорта, реконструируются объекты культуры, благоустраиваются парки и дворы, ремонтируются дороги.

«Уверен, наши совместные усилия при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева помогут выполнить все амбициозные планы. 191 - это только начало большого пути! И только вместе мы сможем сделать Балашиху еще лучше, красивее и комфортнее. С праздником! С днем города!» - заключил Юров.

18 сентября Балашиха отмечает свое 191-летие. До 22:00 в городе будет работать около 20 площадок. В парке «Заречная» пройдет большой утренний забег. На площади возле Ледового дворца будет мотофристайл. На стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный пройдет спортивный праздник. Завершится день выступлением звезд российской эстрады и шоу дронов. В 22:00 состоится праздничный салют.