РИАМО - 18 сен. Работы по ремонту дорог в Москве в рамках подготовки к зиме идут по графику, они завершены на 92%, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в текущем году в мегаполисе планируется отремонтировать порядка 2,8 тыс. объектов, общая площадь которых составляет более 23 млн кв. м.

«В настоящее время работы выполнены на 92%, они будут завершены в установленный срок - к 1 октября», - добавил Бирюков.

По его словам, одной из задач проводимого ремонта является удаление с дорог колейности, которая появилась из-за интенсивного движения в мегаполисе и перепадов температуры. Колейность может стать причиной дорожной аварии.

На сегодняшний день отремонтированы участки Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, шоссе Энтузиастов, трассы М-3 «Украина», Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

Рабочие продолжают ремонт на более чем 150 объектах, в том числе на участках МКАД, Лужнецкой эстакаде Третьего транспортного кольца (от Андреевского моста до Бережковского моста), улицах Крылатские Холмы и Широкой, Братеевском мосту.

Бирюков отметил, что после укладки асфальтобетонного покрытия рабочие нанесут осевые линии дорожной разметки, которые разделяют транспортные потоки встречных направлений. Через 10 дней нанесут линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, которые дублируют дорожные знаки, а также разметку для остановок пассажирского транспорта.