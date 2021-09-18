РИАМО - 18 сен. Заморозки наблюдались в Московском регионе минувшей ночью, самая низкая температура была зафиксирована в подмосковных Черустях, там она опустилась до минус 4,2 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

На главной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировали плюс 1,8 градуса. Во Внукове воздух остыл до минус 1,9 градуса, а в Михайловском (новая Москва) – до минус 3,6.

Также заморозки сохранятся в регионе предстоящей ночью, но они будут локальные и менее значительные.

На следующей неделе в Подмосковье и столице заморозков не прогнозируется.