РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В мусульманском центре «Рахман» Подольска провели семинар для трудовых мигрантов для улучшения их социальной адаптации, сообщается в группе «МРО Мусульманский центр «Рахман» в соцсети «ВКонтакте».

17 сентября в мусульманском центре «Рахман» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области состоялся семинар для трудовых мигрантов по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в современное российское общество.

В семинаре приняли участие около 50 трудовых мигрантов, проживающих в округе. На встречу пригласили экспертов, которые поделились своими знаниями и современными практиками по совершенствованию миграционной политики. Также рассказали о системе здравоохранения, порядках регистрации и тестирования по русскому языку.

Трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, часто не могут быстро интегрироваться в общество. Многие не обладают необходимыми юридическими знаниями и не владеют русским языком на достаточном уровне. Кроме того, они испытывают трудности из-за недопонимания временных мер по урегулированию законного нахождения иностранцев в России, введенных в условиях пандемии коронавируса.

Мероприятие организовали в рамках реализации стратегии государственной национальной политики на территории Московской области. Подобные семинары способствуют улучшению коммуникации между трудовыми мигрантами и гражданами Подмосковья, что в свою очередь благоприятно скажется на межнациональных отношениях внутри страны.