РИАМО - 18 сен. Уже более 1,3 млн горожан отдали свой голос с помощью онлайн-голосования на выборах в Москве, сообщается на сайте наблюдения за дистанционным электронным голосованием в столице.

Всего заявки на онлайн-голосование подали 2,15 млн москвичей.

В субботу проходит второй день голосования. Участки в Москве открылись в 08:00.

С 17 по 19 сентября жители столицы выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах города проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.