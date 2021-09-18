РИАМО - 18 сен. Уже более 1,3 млн горожан отдали свой голос с помощью онлайн-голосования на выборах в Москве, сообщается на сайте наблюдения за дистанционным электронным голосованием в столице.
Всего заявки на онлайн-голосование подали 2,15 млн москвичей.
В субботу проходит второй день голосования. Участки в Москве открылись в 08:00.
С 17 по 19 сентября жители столицы выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах города проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.
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