РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. В подмосковной Балашихе все 180 избирательных участков открылись в 8:00 во второй день голосования по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Все участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения. Участникам голосования предоставляются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства», - сказала председатель территориальной избирательной комиссии Людмила Кузнецова.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму проходит с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.