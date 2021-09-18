РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. В городском округе Домодедово в 08:00 стартовал второй день голосования, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Готовы ко второму дню голосования. <...> Люди идут, хотят проявить свою активную позицию гражданина», - сказала председатель УИК 2006 Татьяна Наниева.

В Домодедове организовано 104 избирательных участка. Все они оснащены масками, антисептиками, у посетителей на входе измеряют температуру.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму проходит с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.