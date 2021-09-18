РИАМО - 18 сен. Температура до плюс 13 градусов и без дождей прогнозируется в Подмосковье и Москве в субботу, сообщается на сайте «Метеоновости».
Погоду в регионе будет формировать арктический антициклон.
Максимальная температура в столице будет плюс 11-13 градусов, в Московской области - плюс 8-13 градусов.
Скорость восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление ожидается повышенное, содержание кислорода в воздухе будет приближенно к климатической норме.
Геомагнитный фон в регионе в субботу прогнозируется спокойный, могут быть отдельные периоды неустойчивости.
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