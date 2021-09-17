В России 17 сентября начались трехдневные выборы. За первый день порядка одного миллиона москвичей отдали свой голос дистанционно, среди проголосовавших онлайн – президент и премьер-министр России. В Подмосковье на середину дня явка составляла почти 9 %. Подробнее – в материале РИАМО.

Трехдневное голосование

В Московском регионе в первый день голосования в 20:00 закрылись все избирательные участки. По данным на 15:00, явка на выборах в Подмосковье составляла 8,93% – проголосовало 525 938 человек. По всей России, по сообщению ЦИК, на 20:00 явка составила 16,85% (эти данные не учитывают электронное голосование).

Выборы в России в 2021 году проходят в течение трех дней. Многодневный формат выбран из-за пандемии коронавируса. При этом единый день голосования назначен на 19 сентября, а 17 и 18 сентября считаются дополнительными.

За три дня россияне определят депутатов Государственной думы восьмого созыва. В Хабаровском крае, Мордовии, Белгородской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, и Тверской областях граждане выберут глав регионов, а в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты заксобраний. Россияне также определят депутатов законодательных органов государственной власти субъектов федерации.

В столице, помимо голосования за кандидатов в депутаты Госдумы, проводятся выборы в Мосгордуму в избирательном округе №19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, а также №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского. В Щукине же определят депутатов муниципального собрания района.

В Московской области выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках проводятся выборы в органы местного самоуправления. В регионе открыто более четырех тысяч избирательных участков.

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Избирательные участки и перспективы онлайн-голосования

Первыми в стране (в 23:00 16 сентября по московскому времени) открылись избирательные участки в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе. Избирательные участки в Москве и Подмосковье начали работать в пятницу в 10 утра. В течение каждого из дней выборов отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00.

Для москвичей, помимо избирательных участков, доступно и онлайн-голосование. Отдать голос дистанционно можно до 20:00 19 сентября на портале mos.ru. В онлайн-голосовании уже принял участие президент России Владимир Путин, который на днях ушел на самоизоляцию. Также проголосовали электронно премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Всего в онлайн-голосовании в столице за первый день выборов принял участие один миллион человек. Явка на электронное голосование составила 58%. При этом некоторым участникам дистанционного голосования в Москве приходилось ждать загрузки своих бюллетеней из-за большой нагрузки на сервер системы.

В этом году дистанционное голосование доступно только для жителей семи российских регионов – Москвы, Севастополя, а также Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Однако губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уверен, что уже на следующих выборах и жители Московской области смогут голосовать, не выходя из дома.

«С каждыми выборами все меняется. <...> На следующих выборах, я почему-то уверен, можно будет голосовать, не выходя из дома, мы будем пользоваться электронным голосованием», – сказал Воробьев.

Пока же жители Подмосковья отдают свои голоса за выбранные партии и кандидатов очно. Так, в первый день выборов участник штурма Кенигсберга и Берлинской операции ветеран ВОВ Геннадий Ковалев проголосовал на избирательном участке в Одинцовском Доме офицеров. А подмосковный фермер Олег Сирота приехал на избирательный участок в Кострове вместе с козой по имени Меркель.

Отлаженная система

На избирательных участках Московской области была отлажена система видеонаблюдения. Было организовано 60 точек на базе общественных палат, где наблюдатели могут следить за процессом голосования.

Андрей Воробьев вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой проверил работу подмосковного центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Губернатор выразил надежду на то, что многодневные выборы пройдут «без сучка и задоринки».

Хорошую работу Подмосковья по организации общественного контроля за ходом голосования отметила и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

DDoS-атаки и погоня за енотом

В Москве, как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, на систему наблюдения за онлайн-голосованием были зафиксированы DDoS-атаки. Это привело ко временным задержкам в работе сервиса. При этом запись голосов горожан в блокчейн проходила без сбоев.

Также на московском избирательном участке произошел необычный инцидент: на территории УИК 1262 в Сокольниках избиратель выпустил енота.

«Чего только не увидишь в штабе – на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции», – отметил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Кроме того, в Москве пришлось аннулировать переносную урну УИК №3129 из-за подозрения на замену пломбы.

Приз за голос

Москвичи, проголосовавшие онлайн, могут участвовать в розыгрыше ценных призов. Первый розыгрыш состоится уже в субботу в 09:00 – его будут транслировать в эфире телеканала «Москва 24». Кроме того, узнать о выигрыше можно будет на сайте телеканала или портале программы «Миллион призов». Победителям также пришлют СМС-сообщение.

Участники онлайн-голосования могут выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы для оплаты товаров и услуг. Выигранные баллы также можно будет потратить на поход в кафе и рестораны до 1 апреля 2022 года.

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