РИАМО – 18 сен. В 08:00 во второй день голосования в столице открылись избирательные участки.

В Москве выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов города выбирают депутатов столичного парламента. В районе Щукино проходят выборы муниципальных депутатов.

Кроме того, в столице организовано дистанционное электронное голосование. Принять участие в нем могут те избиратели, которые зарегистрировались заранее. Заявки на участие в голосовании подали 2,15 млн жителей столицы. В субботу в 09:00 пройдет первый розыгрыш квартир и машин среди участников онлайн-голосования. В розыгрыше примут участие те, кто проголосовал в первый день голосования до 20:00. Победителям розыгрыша придет СМС.

Проголосовать электронно можно из любой точки мира. Доступна функция «Отложенное решение». Ей можно воспользоваться в случае проблем с устройством, с которого осуществляется голосование.

В Москве на этих выборах используют приложение «Мобильный наблюдатель». В первый день приложение работало успешно, у него не было серьезных технических проблем.

Избирательные участки в столице в субботу закроются в 20:00.