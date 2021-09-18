РИАМО – 18 сен. В Московской области в 08:00 в субботу заработали избирательные участки. В субботу в регионе проходит второй день голосования.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах. Организовано более 4 тыс. избирательных участков.

В Подмосковье обеспечен общественный контроль за ходом голосования. Ранее хорошую работу по организации данного контроля отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В регионе работает свыше 5 тыс. общественных наблюдателей. Всего для работы на выборах в Подмосковье зарегистрировались более 21 тыс. наблюдателей. Организована видеотрансляция с избирательных участков.

В Одинцове работает областной штаб общественного наблюдения за ходом выборов.

Обеспечивать безопасность на выборах в субботу будут более 8 тыс. правоохранителей. Спасательные службы в регионе перешли на усиленный режим работы. Кроме того, работает штаб по реагированию на возможные ЧС.

Избирательные участки в субботу в Подмосковье закроются в 20:00.