РИАМО – 18 сен. В субботу в Подмосковье и столице продолжится голосование на выборах разного уровня. Завершатся выборы в воскресенье.

Во всей России проводятся выборы депутатов Госдумы. В Подмосковье также выбирают депутатов регионального парламента. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления.

По данным на 15:00 пятницы, явка на выборах в Подмосковье составила 8,93%.

В Москве в некоторых районах выбирают депутатов столичного парламента. В районе Щукино организованы выборы муниципальных депутатов.

Избирательные участки откроются во второй день голосования в 08:00 и будут работать до 20:00.

В столице также проводится дистанционное электронное голосование. На него зарегистрировались более 2 млн москвичей. В частности, в онлайн-голосовании принял участие президент РФ Владимир Путин.

В пятницу явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%.