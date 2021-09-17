РИАМО - 17 сен. Опубликована закупка на проектно-изыскательские работы и строительство подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Кашира, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и работ по строительству подъезда к объекту по обращению с отходами в городском округе Кашира, 2 этап.
Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.
Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.
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