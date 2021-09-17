РИАМО - 17 сен. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что водитель, который вовремя не «переобул» машину, может столкнуться с потерей контроля над авто на дороге в гололед. Об этом сообщает Nation News.

Он подчеркнул, что свойства летней авторезины очень сильно снижаются даже при незначительных заморозках на улице.

Некоторые водители пытаются сэкономить, берегут зимнюю резину, а «переобуваются», когда на улице лежит снег. Шапарин считает, что выгода от данной стратегии несопоставима с потенциальными рисками на дороге.

«Неделя-полторы езды при высокой температуре (на зимней автомобильной резине – ред.) ничего не изменит. С резиной ничего не случится, а риски есть, и они существенны, возрастая с каждым днем. Если зимняя резина не шипованная, то можно «переобуваться» прямо сейчас, чтобы избежать очередей, ажиотажа, сделать это в комфортном режиме», - уточнил эксперт.

Он уточнил, что при постоянной езде по городу, например, Москве, автолюбителям лучше выбрать «липучку». А если машина часто выезжает за город, то шипованную резину.