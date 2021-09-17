РИАМО - 17 сен. Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения стала мамой, она родила девочку, сообщает Газета.ru.

Молодая мама выложила подборку снимков в сториз с своем Instagram-аккаунте. Ее супруг Алексей Столяров также поделился фотографией из роддома. Имени ребенка новоиспеченные родители не назвали.

О своей беременности дочь министра обороны рассказывала в своем Instagram-аккаунте, а также она выкладывала снимки и общалась с подписчицами на тему рождения ребенка.

Ксения Шойгу является президентом Федерации триатлона РФ, руководителем «Лиги героев», советником зампредседателя правления Газпромбанка.