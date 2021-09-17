РИАМО - 17 сен. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский встретился с жителями деревни Алешино и других населенных пунктов округа Пушкинский, находящихся поблизости от ООО «Рио-Полимер». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

После проведения третьей за 1,5 месяца инспекции на заводе ООО «Рио-Полимер» Велиховский организовал встречу с жителями. В ходе беседы он обсудил с представителями общественности сложную ситуацию, связанную с деятельностью предприятия-переработчика.

«До конца следующей недели мы подготовим документы для начала претензионно-исковой работы. В дальнейшем будем держать ситуацию на контроле с тем, чтобы данное предприятие не нарушало природоохранного законодательства», - сообщил Велиховский.

В ходе проведенного МинЖКХ административного расследования установлено, что компания «Рои-Полимер» сбрасывает в водный объект сточную воду. При этом в сточной воде обнаружено превышение норматива предельно допустимой концентрации вредных веществ, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения.

Кроме того, выявлено, что «Рио-Полимер» испортило землю в результате разлива неэффективно очищенной оборотной воды из накопительного резервуара, в результате инцидента в почве обнаружен ряд превышений фоновых значений.

16 сентября министерство обратилось в Красногорский городской суд с заявлением о принятии административного дела в производство. Компании грозит административное наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

ООО «Рио-Полимер» находится по адресу: городской округ Пушкинский, д. Алешино, территория промзона Алешино, д. 1. Компания перерабатывает полимеры и реализует вторичные гранулы. В середине июля этого года в адрес министерства ЖКХ региона стали поступать жалобы от местных жителей на запах и загрязнение прилегающей реки Ольшанки. Министерством были незамедлительно приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

Министерство обязало ООО «Рио-Полимер» разработать дорожную карту, целью которой было снижение выбросов в окружающую среду, уменьшение некачественных сбросов в накопительный пруд технологической воды, информирование жителей ближайших населенных пунктов о проводимых мероприятиях.

В то же время, как показали результаты проведенных экспертиз, предприятию не удалось исключить нанесения вреда окружающей среде в результате выполнения мероприятий, предусмотренных указанной дорожной картой.