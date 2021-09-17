РИАМО - 17 сен. Специалисты столичного департамента информационных технологий смогли отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием, сообщает Московская городская избирательная комиссия.

Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Однако отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн.

В этом смогли удостовериться IT-специалисты, подключенные к ноде наблюдателя – части блокчейна, которая в режиме реального времени отображает все происходящее в нем.

В первую очередь, служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа.

К примеру, в сервисе наблюдения можно увидеть корректные данные по 200-му избирательному округу. Запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев.

Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.

С 17 по 19 сентября горожане выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в ряде столичных районов проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.