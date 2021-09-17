РИАМО - 17 сен. В первый день выборов явка на дистанционное электронное голосование в столице составила 58%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

В 20:00 в мегаполисе закрылись избирательные участки, однако проголосовать дистанционно можно будет и ночью.

Свою работу продолжает и Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. Операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, а электронные наблюдатели контролируют ход онлайн-голосования.

Группой разбора было подробно рассмотрено более 30 обращений наблюдателей. В результате были аннулированы несколько урн с бюллетенями.

Также было обработано 450 обращений, которые наблюдатели направили в штаб с помощью приложения «Мобильный наблюдатель».

С 17 по 19 сентября горожане выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в ряде районах мегаполиса проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.