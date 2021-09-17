РИАМО - 17 сен. В России проводится V Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Прием работ на конкурс завершится 5 октября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

Участники конкурса должны быть старше 18 лет. Каждый может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Работы нужно загрузить на сайт конкурса rucivilization.ru.

Работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Победителей наградят в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть на улицах города.

Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных парков и галерей.

Огромный интерес фотоконкурс вызывает за рубежом. В предыдущие годы выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.